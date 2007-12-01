۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد :

آموزش مستمر پیشگیری از ایدز در خانه های سلامت تهران

مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت : فعالیت خانه های سلامت شهرداری تهران در حوزه آموزش پیشگیری از ایدز تنها به مناسبت ها محدود نمی شود و در طول ایام سال استمرار دارد.

دکتر عباس تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : خانه های سلامت در خصوص موضوعات آموزشی در زمینه ایدز برنامه های مختلفی را در طول سال دنبال می کنند که در مناسبت های ویژه سال نظیر این روز جهانی شکل ویژه ای به خود می گیرد.

وی انتقال مفاهیم و آموزش شهروندان را در حوزه سلامت از بارزترین وظایف خانه های سلامت شهرداری تهران دانست و افزود : دوره های آموزشی، همایش های محله ای و منطقه ای ، استفاده از تبلیغات شهری ، مشاوره و تهیه و توزیع کتاب، برشور، CD و... از جمله برنامه های ممستمر این مراکز در طول ایام سال است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به 10 آذر، روز جهانی ایدز یادآور شد : برگزاری همایش های گسترده ، مسابقات وبلاگ نویسی و استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغاتی و آموزشی از اهم برنامه های ویژه این ایام است.

