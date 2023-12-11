افزایش ۳۴ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی پرویزخان

محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هشت ماهه سالجاری یک میلیون و ۸۸۲ هزار تن کالا در پایانه مرزی پرویزخان جابه جا شده که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی ۲۴ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین مجموع تردد ناوگان حمل و نقل جادهای طی هشت ماهه سالجاری از پایانه مرزی پرویزخان را بیش از ۹۴ هزار دستگاه اعلام کرد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت: طی امسال ترانشیپمنت ۳۷ درصد افزایش داشته است.
احمدی گفت: بارگیری از مرز به سمت کشور ۳۲۵ درصد افزایش داشته به نحوی که ۴۶ هزار دستگاه ناوگان از پایانه مرزی پرویزخان به اقصی نقاط کشور بارگیری کردهاند.
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