  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۸:۲۴

معاون حمل و نقل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

افزایش ۳۴ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی پرویزخان

افزایش ۳۴ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی پرویزخان

کرمانشاه- معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از افزایش ۳۴ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی پرویزخان خبر داد.

محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هشت ماهه سال‌جاری یک میلیون و ۸۸۲ هزار تن کالا در پایانه مرزی پرویزخان جابه جا شده که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی ۲۴ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین مجموع تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای طی هشت ماهه سال‌جاری از پایانه مرزی پرویزخان را بیش از ۹۴ هزار دستگاه اعلام کرد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: طی امسال ترانشیپمنت ۳۷ درصد افزایش داشته است.

احمدی گفت: بارگیری از مرز به سمت کشور ۳۲۵ درصد افزایش داشته به نحوی که ۴۶ هزار دستگاه ناوگان از پایانه مرزی پرویزخان به اقصی نقاط کشور بارگیری کرده‌اند.

کد مطلب 5963308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها