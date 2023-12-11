به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای حمایت از صنعتگران استان ایلام دومین جشنواره سراسری صنایعدستی با عنوان جشنواره هنرهای ماندگار ایرانی برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان ایلام از ۹ لغایت ۱۵ دی ماه سال جاری همزمان با هفته بصریت برپا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ادامه داد: هنرمندان صنایعدستی استان ایلام برای شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت هنر ماندگار ایرانی به نشانی اینترنتیhttps://honarmandegari.com مراجعه کنند.
شریفی گفت: صنعتگران استان میتوانند تا ۳٠ آذر ماه سال جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور جهت شرکت در این جشنواره فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
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