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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۸:۲۲

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام:

جشنواره هنرهای ماندگار ایرانی در ایلام برگزار می‌شود

جشنواره هنرهای ماندگار ایرانی در ایلام برگزار می‌شود

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: دومین جشنواره هنرهای ماندگار ایرانی از تاریخ ۹ لغایت ۱۵ دی ماه در استان ایلام برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای حمایت از صنعتگران استان ایلام دومین جشنواره سراسری صنایع‌دستی با عنوان جشنواره هنرهای ماندگار ایرانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان ایلام از ۹ لغایت ۱۵ دی ماه سال جاری همزمان با هفته بصریت برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی استان ایلام برای شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت هنر ماندگار ایرانی به نشانی اینترنتیhttps://honarmandegari.com مراجعه کنند.

شریفی گفت: صنعتگران استان می‌توانند تا ۳٠ آذر ماه سال جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور جهت شرکت در این جشنواره فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

کد مطلب 5963312

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