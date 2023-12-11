۲۶۲ واحد صنعتی آلاینده در اصفهان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمانی از اجرای بیش از ۲۷۰۰ پایش زیست محیطی در بخش هوا در استان از ششم آبان ماه سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: تعداد ۱۹۷۶ پایش روزانه و ۷۹۱ پایش شبانه توسط کارشناسان صورت گرفته و ۵۵۹ اخطار زیست محیطی نیز به متصدیان واحدهای آلاینده ابلاغ شده است تا آلایندگی واحدهای مذکور رفع شود.

وی ادامه داد: همچنین ۴۵ مورد پیگیری قضائی درخصوص فعالیت توأم با آلایندگی واحدهای متخلف انجام شده است.

به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تاریخ ششم آبان تا نوزدهم آذرماه سال جاری، ۲۶۲ واحد آلاینده پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.