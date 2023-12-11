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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۷

با تشدید پایش‌ها طی ۴۳ روز گذشته؛

۲۶۲ واحد صنعتی آلاینده در اصفهان پلمب شد

۲۶۲ واحد صنعتی آلاینده در اصفهان پلمب شد

اصفهان- رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان اصفهان از پلمب ۲۶۲ واحد آلاینده طی ۴۳ روز اخیر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمانی از اجرای بیش از ۲۷۰۰ پایش زیست محیطی در بخش هوا در استان از ششم آبان ماه سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: تعداد ۱۹۷۶ پایش روزانه و ۷۹۱ پایش شبانه توسط کارشناسان صورت گرفته و ۵۵۹ اخطار زیست محیطی نیز به متصدیان واحدهای آلاینده ابلاغ شده است تا آلایندگی واحدهای مذکور رفع شود.

وی ادامه داد: همچنین ۴۵ مورد پیگیری قضائی درخصوص فعالیت توأم با آلایندگی واحدهای متخلف انجام شده است.

به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تاریخ ششم آبان تا نوزدهم آذرماه سال جاری، ۲۶۲ واحد آلاینده پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.

کد مطلب 5963336

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    نظرات

    • احمد IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      10 0
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      جدی میگی، پس چراذوب آهن هنوز تعطیل نشده.زورتون به به واحدهای کوچک رسیده.
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
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      باور نمی کنم چون آلودگی هوا هر روز بیشتر میشه
    • علی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دروغ سال

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