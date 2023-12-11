پیکر شهید «ابوالفضل صادقی» در گرگان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید پاسدار «ابوالفضل صادقی» از شهدای مدافع امنیت کشور صبح دوشنبه با حضور مردم، خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و مسؤولان در گرگان تشییع شد.

شهید «ابوالفضل صادقی» از پایوران گروه مهندسی رزمی ۴۵ جواد الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه بود که در روز ۱۸ آذر در منطقه عملیاتی جنوب شرق به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر» دهمین شهید مدافع امنیت پایدار، شامگاه یکشنبه در محل حسینیه ثارالله سپاه نینوا مرکز گلستان برگزار شد.

گفتنی است مراسم سوم این شهید سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۹ صبح در آستان مقدس امام زاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود.