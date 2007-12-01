فوتبال بانوان در نهایت به سالم سازی جامعه می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر،شجاعی در نامه ارسالی خود آورده است : یکی از رویدادهای مهم فدراسیون فوتبال نقش کلیدی و راهبردی در توسعه همه جانبه آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی در کنار ورزش وتربیت بدنی است که از آن طریق نسل جوان جامعه فردا را در فرآیند سالم سازی و روحیه بخش قرار می دهد تا به عنوان انسانی ارزشمند در پویایی و بهره وری جامعه مشارکت جو و مسئولیت پذیر باشد.

وی اظهار داشت: نگرش مستقل به ورزش زنان بویژه فوتبال که در بین دختران جوان و نوجوان علاقمندان بسیاری پیدا کرده است و اهمیت ویژه به این مقوله اقدامی اصولی و ضرورت اساسی در رشد و پویایی ورزش کشور محسوب می شود که در این راستا وجود عناصر و نیروهای انسانی توانمند ، خوش فکر ، با روحیه عدالت خواه و تلاشگر در هر جامعه ای بزرگ ترین سرمایه آن جامعه محسوب می شود.

همسر پور حیدری افزود: در کنار همسرم مربی پیشین تیم ملی فوتبال به معنای واقعی این ورزش را لمس کرده و با تلخی ها و شیرینی ها ، شکست ها و پیروزی ها ، تهدیدها و فرصت ها، ضعف ها و قوت ها و چالش ها و راهکارهای آن آشنا بوده و به نظر می رسد پس از سال ها تلاش صادقانه در ورزش بتوانم به عنوان عضو کوچکی در فوتبال خدمت کرده و یافته ها و تجربیات خود را در اختیار این رشته ورزشی قرار دهم.

وی ترسیم چشم انداز و جایگاه فوتبال بانوان و هویت و شناسنامه دادن به آن ، تلاش جهت بهره وری از منابع موجود و مهم تر از همه اثر بخشی آن، تقویت فوتبال بانوان در ابعاد پرورشی ، همگانی ، قهرمانی و حرفه ای ، نهادینه کردن فوتبال در خانواده ها و مدارس و نگاه و نگرش مثبت به فوتبال پایه را ضرورری و اساسی خواند.

شجاعی گفت: توسعه و گسترش این ورزش در جهت پیشگیری از فقر حرکتی ، انحراف رفتارها و آسیب های اجتماعی دختران جوان و پر کردن اوقات فراغت آنان و در نهایت سالم سازی جامعه، کشف ، باروری و پرورش استعدادها تا رسیدن به سکوهای افتخار و قهرمانی ، الزامی است. با سعی در رفع مشکلات فوتبال بانوان در استان ها و باشگاه ها و شناسایی نیازها و تامین آنها ، افزایش کمی و کیفی لیگ فوتسال ، فوتبال و برگزاری مسابقات در مقاطع مختلف سنی ، راه اندازی لیگ فوتسال در استان ها و شهرستان ها، گسترش زمینه های علمی و آموزشی جهت اعتلا و رشد فوتبال ایران ، توسعه و گسترش فوتبال استانی ، کشوری و حضور قدرتمند در مسابقات بین المللی ، منطقه ای ، آسیایی و جهانی و افتخار آفرینی برای کشور ، می توانیم فضایی موفق را برای این قشر از جامعه رقم زنیم.