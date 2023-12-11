عناوین مهمترین تخلفات واحدهای صنفی در استان قم

تقی حسام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تشدید نظارت بر بازار به مناسبت شب یلدا از ۱۵ آذرماه شروع شده و تا ۳۰ آذر ادامه دارد و در این طرح بر عرضه و توزیع کالاهایی اصلی شب یلدا نظارت ویژه ای صورت می‌گیرد.

وی ابراز کرد: شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلف‌های بازار شب یلدا در قم تشکیل خواهد شد و با متخلفان در اسرع وقت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

حسام افزود: متخلفان منافع اقتصادی را در انجام جرم در نظر می‌گیرند که به همین دلیل باید جرایم بازدارندگی لازم را داشته باشند تا افراد رغبتی به انجام تخلف نداشته باشند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: تا دو سال قبل مجازات‌هایی که برای تخلفات در نظر گرفته می‌شد، ناکارآمد بود که به عنوان نمونه عدم درج قیمت بر روی اجناس فقط ۲۰۰ هزار تومان جریمه در برداشت که این مبلغ بازدارندگی لازم در راستای پیشگیری از جرم را نداشت.

از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجازات‌های اصلی ۵ برابر شدند

وی اضافه کرد: از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجازات‌های اصلی ۵ برابر شدند و در کنار مجازات اصلی، مجازات تکمیلی هم پیش بینی شده که تعطیلی واحد صنفی به مدت ۱۰ روز و نصب پلاکارد با عنوان تخلف از جمله آنان بوده است.

حسام مهمترین تخلفات واحدهای صنفی در استان قم را گران فروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و نداشتن فاکتور خرید، عدم درج قیمت بر روی اجناس و توزیع خارج از شبکه برشمرد که برای این واحدهای صنفی پرونده تشکیل می‌شود.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی در حوزه رسیدگی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین در امور بهداشتی وظیفه دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه کسب و کار، افراد باید تمام مقررات را رعایت کنند و اگر مطابق قانون خدمات ارائه نشود، جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه تخلفات خودرویی شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ها در تهران تشکیل شده است افزود: شهروندان قمی برای طرح شکایات خود نیازی به رفتن تهران ندارند و این شکایت‌ها از قم به شعبه تهران ارسال می‌شود.

حسام همچنین عنوان کرد: باید تفاوتی بین گرانی و گران‌فروشی قائل باشیم که اگر کالایی با قیمتی مصوب روانه بازار شده و بالاتر از آن قیمت عرضه شود، تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

در حال حاضر ۴۴ هزار واحد صنفی در قم داریم

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه در حال حاضر ۴۴ هزار واحد صنفی در قم داریم گفت: بنا بر تاکید استاندار قم در خصوص تشدید بر نظارت بازار، تیم‌های نظارت بازرسی فعال شدند و رصدهای لازم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در سه شنبه هر هفته، ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود و از ۴ مرجع قیمت گیری کالاها انجام می‌پذیرد و افزایش قیمت‌ها به نسبت هفته قبل رصد و گزارش می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت هوشمند نیز در دستور کار است افزود: با ایجاد سامانه نانینو هوشمندسازی در زمینه نان و آرد صورت گرفته است و از این طریق می‌توان نظارت‌ها را به صورت برخط دنبال کرد و هم اکنون مشخص است که هر واحد نانوایی در استان قم چه میزان پخت داشته و یا چه روزها و ساعت‌هایی را تعطیلی خودسر انجام داده است.

حسام ادامه داد: شهروندان در سامانه الکترونیکی ۱۳۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند و البته در شهرستان‌های جدید استان باید شعبه ایجاد کنیم که مقدمات این امر در حال انجام است و نیازمند زمان بیشتری هستیم.