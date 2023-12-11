به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری صبح دوشنبه در دیدار با مدیر شعب بانک ملی استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه نگاه دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات بانکی مثبت است و در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد و اجرای این امر مهم نیازمند همکاری بانک‌ها است.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در مهار تورم و ایجاد اشتغال در کشور، بانک‌ها می‌توانند در این راستا نقش آفرینی کرده و رضایتمندی جامعه را فراهم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تاکید کرد: بانک ملی با کار جهادی و شبانه روز توانسته طی یک ماه یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ماده ۱۶ را پرداخت کند که این مهم قابل تقدیر است.

وی اعتماد مردم به بانک‌ها به ویژه بانک ملی را بزرگترین سرمایه در جامعه دانست و بیان داشت: از مدیران ارشد بانک ملی استان می‌خواهیم که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را پشتیبانی کنند و با پرداخت تسهیلات کم بهره به رونق اشتغالزایی کمک کنند.

جمشید کریمی مدیر شعب بانک ملی کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: تلاش می‌شود تسهیلات اشتغالزایی در کمترین زمان پرداخت شود تا به طرح‌های اشتغالزایی در استان بتوان کمک کرد.