به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این همایش با همکاری معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه ماه محرم برگزار خواهد شد و ضمن نمایش فیلم‌های مستند عاشورایی در دو سانس 15 و 17 نشستی تخصصی هم با حضور اساتید و فیلمسازان مطرح برپا می‌شود.

عموم تهیه‌کنندگان دولتی و خصوصی و فیلمسازان حداکثر تا اول دی‌ماه فرصت دارند آثار مستند خود را با مضامین عاشورایی که تولید دهه 80 بوده و زمان آن نیز تا 30 دقیقه باشد به نشانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهران،‌ خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17 ارسال کنند.

از جمع فیلم‌های ارسالی کمیته‌ای متشکل‌ از فیلمسازان و صاحب‌نظران و دانشجویان رشته هنر و الهیات آثار برتر را انتخاب می‌کنند تا ضمن نمایش این فیلم‌ها در سالن سینما حقیقت به سه فیلم و فیلمساز برگزیده جوایزی اهدا شود.