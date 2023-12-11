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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

فرماندار پارس آباد:

پیکر ۲ شهید گمنام در پارس آباد تشییع و خاکسپاری می‌شود

پیکر ۲ شهید گمنام در پارس آباد تشییع و خاکسپاری می‌شود

پارس آباد - فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شهرستان پارس آباد میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر دو شهید گمنام در این شهرستان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهید گمنام یک وظیفه همگانی است و همه باید در این امر مشارکت داشته باشیم، گفت: نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی که جان خود را برای پیروزی انقلاب فدا کرده اند وظیفه همه دولتمردان و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه امنیت و آرامش و عزت امروز را مدیون رشادت‌های شهدا هستیم افزود: یکی از شهدای گمنام در شهرک کشت و صنعت مغان و دیگری در روستای ایران آباد شهرستان پارس آباد تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

جهان بین با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان به ویژه نسل جدید انقلاب امری ضروری است، بیان کرد: شهدا درس ایثار و استقامت برای ما به ارمغان آورده‌اند و باید امروز شاکر و قدردان زحمات ایثارگران باشیم و فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان به ویژه نسل جدید انقلاب تبیین شود.

کد مطلب 5963601

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