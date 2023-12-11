به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر دو شهید گمنام در این شهرستان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهید گمنام یک وظیفه همگانی است و همه باید در این امر مشارکت داشته باشیم، گفت: نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی که جان خود را برای پیروزی انقلاب فدا کرده اند وظیفه همه دولتمردان و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه امنیت و آرامش و عزت امروز را مدیون رشادت‌های شهدا هستیم افزود: یکی از شهدای گمنام در شهرک کشت و صنعت مغان و دیگری در روستای ایران آباد شهرستان پارس آباد تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

جهان بین با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان به ویژه نسل جدید انقلاب امری ضروری است، بیان کرد: شهدا درس ایثار و استقامت برای ما به ارمغان آورده‌اند و باید امروز شاکر و قدردان زحمات ایثارگران باشیم و فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان به ویژه نسل جدید انقلاب تبیین شود.