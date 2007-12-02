این انیماتور پیشکسوت در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نزدیک یکسال و نیم است داستان تولد زال را به صورت یک انیمیشن 15 دقیقه‌ای می‌سازم و برای اولین‌بار از فیلمبرداری رایانه‌ای استفاده کرده‌ام. در حال حاضر هم یک دقیقه از انیمیشن 15 دقیقه‌ای داستان "بازگشت زال از لانه سیمرغ" را ساخته‌ام."

احمدیه دلیل انتخاب داستان‌های شاهنامه را علاقه زیاد خود به شاهنامه فردوسی عنوان کرد و گفت: "قرار است داستان‌های دیگر این کتاب حماسی را هم با همکاری مرکز فرهنگی هنری صبا به صورت انیمیشن بسازم. قرار بود آذرماه نمایشگاهی از نقاشی‌هایم را در موزه فلسطین برپا کنم که به اواخر امسال موکول شد."