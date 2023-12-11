به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به مهلت صدور سند برای سکونتگاه‌های غیر رسمی در خوزستان بیان کرد: متصرفان حقیقی یا حقوقی قبل از سال ۱۳۹۴ که در اراضی دولتی واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب در مالکیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت بازآفرینی شهری ایران بنای احداثی دارند، می‌توانند تا پایان سال جاری برای تشکیل پرونده و دریافت سند به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: متقاضی یا همسر او باید فاقد مسکن بوده و فرم «ج» او باید سبز باشد، هر خانواده امکان بهره‌مندی تنها از یک قطعه زمین دارد و بنای احداثی باید با طرح‌های مصوب شهری مطابقت داشته باشد.

جامع افزود: پیش ثبت نام متقاضیان باید در سامانه تسهیلات بافت فرسوده به آدرس facility.udrc.ir انجام شده و سپس متقاضی به همراه مدارک ملکی و همچنین کارت ملی و قبض آب یا برق به اداره واگذاری در اداره کل راه و شهرسازی یا اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه مراجعه کند.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: دریافت سند، ایجاد تعلق خاطر در ساکنان، امکان صدور پروانه و پایان‌کار، تعریض و بهسازی معابر، افزایش کیفیت زندگی، امکان افزایش سرمایه گذاری در محلات هدف از اهداف مهم بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌جاری است.

وی گفت: این امکان تا پایان سال ۱۴۰۲ برای متقاضیان برقرار بوده و پس از آن مهلت قانونی این اقدام برای متقاضیان وجود نخواهد داشت؛ این ظرفیت قانونی (بند م تبصره ۱۱ قانون بودجه) امکان ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را برای متقاضیان و انبوه سازان افزایش داده است.