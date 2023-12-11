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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان:

سند مالکیت برای سکونتگاه‌های غیر رسمی خوزستان صادر می‌شود

سند مالکیت برای سکونتگاه‌های غیر رسمی خوزستان صادر می‌شود

اهواز- معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از صدور سند مالکیت برای سکونتگاه‌های غیر رسمی در این استان تا پایان سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به مهلت صدور سند برای سکونتگاه‌های غیر رسمی در خوزستان بیان کرد: متصرفان حقیقی یا حقوقی قبل از سال ۱۳۹۴ که در اراضی دولتی واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب در مالکیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت بازآفرینی شهری ایران بنای احداثی دارند، می‌توانند تا پایان سال جاری برای تشکیل پرونده و دریافت سند به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: متقاضی یا همسر او باید فاقد مسکن بوده و فرم «ج» او باید سبز باشد، هر خانواده امکان بهره‌مندی تنها از یک قطعه زمین دارد و بنای احداثی باید با طرح‌های مصوب شهری مطابقت داشته باشد.

جامع افزود: پیش ثبت نام متقاضیان باید در سامانه تسهیلات بافت فرسوده به آدرس facility.udrc.ir انجام شده و سپس متقاضی به همراه مدارک ملکی و همچنین کارت ملی و قبض آب یا برق به اداره واگذاری در اداره کل راه و شهرسازی یا اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه مراجعه کند.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: دریافت سند، ایجاد تعلق خاطر در ساکنان، امکان صدور پروانه و پایان‌کار، تعریض و بهسازی معابر، افزایش کیفیت زندگی، امکان افزایش سرمایه گذاری در محلات هدف از اهداف مهم بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌جاری است.

وی گفت: این امکان تا پایان سال ۱۴۰۲ برای متقاضیان برقرار بوده و پس از آن مهلت قانونی این اقدام برای متقاضیان وجود نخواهد داشت؛ این ظرفیت قانونی (بند م تبصره ۱۱ قانون بودجه) امکان ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را برای متقاضیان و انبوه سازان افزایش داده است.

کد مطلب 5963637

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی ،باتشکراز مسئولین محترم، یاعلی مدد.

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