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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

موسوی در گفتگو با مهر:

انتخاب آهنگساز اولویت اول "امشب شب مهتابه" است

انتخاب آهنگساز اولویت اول "امشب شب مهتابه" است

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "امشب شب مهتابه" انتخاب آهنگساز را نخستین اولویت خود برای تولید این پروژه عنوان و انتخاب دیگر عوامل را به بعد از این مرحله موکول کرد.

سیدغلامرضا موسوی درباره روند تولید پروژه "امشب شب مهتابه" به خبرنگار مهر گفت: "هنوز با هیچ بازیگری وارد مذاکره نشده‌ایم، برای اینکه اولویت اول ما در این پروژه ابتدا انتخاب آهنگساز است. البته در حال حاضر با چند موسیقیدان مذاکره می‌کنیم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم."

نمایی از فیلم سینمایی "غیرمنتظره"

وی در ادامه افزود: "مراحل پیش‌تولید فیلم "امشب شب مهتابه" مدتی است آغاز شده، اما چون موسیقی در این فیلم نقش محوری دارد باید ابتدا وضعیت ساخت موسیقی متن آن مشخص شود تا فیلمبرداری را کلید بزنیم. "امشب شب مهتابه" مقطعی از زندگی یک هنرمند موسیقیدان را به تصویر می‌کشد، به همین دلیل تولید آن حساسیت دارد."

"امشب شب مهتابه" دومین تجربه فیلمسازی محمدهادی کریمی پس از "غیرمنتظره" است که پیش از جشنواره فیلم فجر اکران خواهد شد. این فیلم که بر اساس طرحی از کریمی به نام "چاه بیژن" ساخته شده، درباره سرگذشت یک مانکن است که در زندگی دچار مشکل می‌شود.

هانیه توسلی، شهاب حسینی، سودابه بیضایی، مهرداد ضیایی، سیاوش حکمت شعار و دانیال عبادی بازیگران "غیرمنتظره" هستند و از دیگر عوامل تولید آن می‌توان به عبدالله اسکندری طراح چهره‌پردازی، علی واجدسمیعی مدیر تولید، محمد شیوندی صدابردار، اصغر رفیعی جم تهیه‌کننده، محمود سماکباشی صداگذار و حسن ایوبی تدوینگر اشاره کرد.

کد مطلب 596369

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