به گزارش خبرنگار مهر، محمود قائد رحمتی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در هشت ماه نخست امسال، ایمن‌سازی ۲۱ دستگاه پل، حذف و ساماندهی پیچ‌های خطرناک «رماوند» و ۴۱۰ کیلومتر پاک‌سازی حریم محورهای اصلی و فرعی انجام شده است.

وی ادامه داد: تنقیه و لایروبی ۱۸ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، ۴۵ تن لکه‌گیری و چاله گیری، ۱۲۰ تن لکه‌گیری هندسی، ریزش برداری با حجم سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب و هشت کیلومتر اصلاح افتادگی شانه راه بخشی دیگری از اقدامات هشت‌ماهه برشمرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای رومشکان، عنوان کرد: ۱۳ کیلومتر شانه سازی، آسفالت محور روستایی «رماوند» به طول شش کیلومتر، تسطیح و رگلاژ محور اصلی «بابازید» - «سیمره» و محور فرعی «چغابل» - «ولیعصر» به طول ۴۲ کیلومتر، بخشی از اقدامات شاخص طی هشت‌ماهه ۱۴۰۲ در شهرستان رومشکان است.

قائد رحمتی، بیان کرد: خط‌کشی ۱۵ کیلومتر، نصب هزار و ۲۰۰ عدد نیوجرسی، نصب ۱۸۶ تابلو و علائم ایمنی هشداردهنده محورهای اصلی و فرعی، نصب هزار و ۹۰۰ عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۶۲ استوانه ایمنی، استاندار سازی ۳۰ سرعت‌کاه، ساخت و نصب ۳۲۰ عدد فلش بتنی، تخریب ۱۳ مورد تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ۷۶ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.

وی به عملکرد این اداره در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، کنترل دروازه‌ای ناوگان عبوری حمل‌ونقل کالا و مسافر ماهیانه ۱۶ مورد، بازدید از شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری ماهیانه ۱۲ مورد، بازدید از جایگاه‌های سوخت شهرستان ماهیانه شش مورد انجام شده است.