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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

یک مسوول در اداره کل صمت زنجان خبرداد؛

معرفی۱۲۰ واحد تولیدی و طرح نیمه تمام زنجان برای دریافت تسهیلات

معرفی۱۲۰ واحد تولیدی و طرح نیمه تمام زنجان برای دریافت تسهیلات

زنجان- رییس اداره طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: طی ۲ ماهه اخیر، ۱۲۰ واحد تولیدی و طرح نیمه تمام برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عباسی اظهار داشت: از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام در استان از طریق سامانه بهین یاب، طی دو ماه اخیر ۱۲۰ واحد تولیدی به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی افزود: سهم بخش صنعت استان از این تسهیلات ۴۲۰ میلیارد تومان می‌باشد که دو برابر ظرفیت جهت جذب و تسریع در بررسی به بانک‌ها معرفی شده است.

عباسی با بیان اینکه طی ۲ ماهه اخیر، ۱۲۰ واحد تولیدی و طرح نیمه تمام جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است، یادآور شد: بخشی از این تسهیلات پرداخت و مابقی در دست بررسی بانک‌ها است.

رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و در مناطق محروم بالای ۳۰ درصد می‌توانند جهت برخورداری از این منابع در سامانه بهین یاب به آدرس Behinyab.ir اقدام کند.

وی خاطرنشان ساخت: این تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و طرح‌های ناتمام پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5963724

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