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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶

استاندار گیلان:

بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل چندان فعال نیستند

بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل چندان فعال نیستند

رشت- استاندار گیلان گفت: بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل دریایی چندان فعال نیستند که با فعال سازی این بنادر می توانیم اقدامات موثری در روابط تجاری داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون وزیر راه روسیه اظهار کرد: دو دولت روسیه و ایران تمایل و تعامل سازنده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه در استان‌ها اختیارات استانداران در حد وزرا است، افزود: مساله حمل و نقل ریلی مهم‌ترین بخش در این حوزه است.

استاندار گیلان با بیان اینکه ظرفیت‌ها در حمل و نقل دریایی افزایش یافته است، گفت: بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل دریایی چندان فعال نیستد که با فعال سازی بنادر می‌توانیم اقدامات مؤثری در روابط تجاری داشته باشیم.

عباسی ادامه داد: در بندر آستراخان مشکل مرزی وجود داشته و امکان بارگیری کشتی‌ها فراهم نیست.

وی با اشاره به برخی مشکلات حمل و نقل زمینی افزود: بسترهای تجاری در مرز بندری آستارا فراهم است و مشکلات و گره‌های نوبت دهی در گمرک نیز تا حدودی برطرف شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه واسطه‌ها در امورات گمرکی حذف شده است، گفت: با هر گونه واسطه گری و حق العملی در امورات گمرک بندر مرزی آستارا برخورد جدی می‌شود.

عباسی با تاکید بر لزوم حل مساله نوبت دهی در گمرک آستارا اضافه کرد: نوبت دهی در گمرک آستارا به صورت هوشمند و الکترونیکی شده است.

وی با تاکید بر اولویت بندی ترخیص کالاها در گمرک افزود: کالاهای فاسدشدنی و مواد غذایی اولویت ترخیص دارد.

استاندار گیلان با اشاره به تخصیص سوخت یارانه‌ای به کامیون داران بیان کرد: برای جلوگیری از قاچاق سوخت محدودیت‌ها در سوخت گیری ایجاد می‌شود که می‌توان شیوه‌ها را تغییر داد.

کد مطلب 5963726

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