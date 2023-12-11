بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل چندان فعال نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون وزیر راه روسیه اظهار کرد: دو دولت روسیه و ایران تمایل و تعامل سازنده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه در استان‌ها اختیارات استانداران در حد وزرا است، افزود: مساله حمل و نقل ریلی مهم‌ترین بخش در این حوزه است.

استاندار گیلان با بیان اینکه ظرفیت‌ها در حمل و نقل دریایی افزایش یافته است، گفت: بنادر دریایی روسیه برای حمل و نقل دریایی چندان فعال نیستد که با فعال سازی بنادر می‌توانیم اقدامات مؤثری در روابط تجاری داشته باشیم.

عباسی ادامه داد: در بندر آستراخان مشکل مرزی وجود داشته و امکان بارگیری کشتی‌ها فراهم نیست.

وی با اشاره به برخی مشکلات حمل و نقل زمینی افزود: بسترهای تجاری در مرز بندری آستارا فراهم است و مشکلات و گره‌های نوبت دهی در گمرک نیز تا حدودی برطرف شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه واسطه‌ها در امورات گمرکی حذف شده است، گفت: با هر گونه واسطه گری و حق العملی در امورات گمرک بندر مرزی آستارا برخورد جدی می‌شود.

عباسی با تاکید بر لزوم حل مساله نوبت دهی در گمرک آستارا اضافه کرد: نوبت دهی در گمرک آستارا به صورت هوشمند و الکترونیکی شده است.

وی با تاکید بر اولویت بندی ترخیص کالاها در گمرک افزود: کالاهای فاسدشدنی و مواد غذایی اولویت ترخیص دارد.

استاندار گیلان با اشاره به تخصیص سوخت یارانه‌ای به کامیون داران بیان کرد: برای جلوگیری از قاچاق سوخت محدودیت‌ها در سوخت گیری ایجاد می‌شود که می‌توان شیوه‌ها را تغییر داد.