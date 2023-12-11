۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

استاندار فارس:

نمایشگاه بین‌المللی مد اسلامی در شیراز برپا می‌شود

شیراز-استاندار فارس گفت: نمایشگاه بین‌المللی مد اسلامی در سال آینده و مقارن با روز شیراز به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در سی‌امین قرارگاه عفاف و حجاب استان فارس، بر برگزاری نمایشگاه دائمی مد و لباس در شهر شیراز و نمایشگاه فصلی مد و لباس در شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: نمایشگاه بین‌المللی مد اسلامی در سال آینده و مقارن با روز شیراز به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود و لازم است همه دستگاه‌ها همکاری کرده تا این جشنواره فرهنگی به نحو احسن و شایسته نام استان فارس برگزار شود.

وی تصریح کرد: نهضت برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس اسلامی در دستگاه‌های دولتی با حمایت‌های مالی و تخفیف‌های قابل توجه ویژه پرسنل خود، ایجاد شود.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارتباط دستگاه‌های فرهنگی و گردشگری با مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از بهترین راه‌های دسترسی به جوانان و نوجوانان استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان است.

نماینده عالی دولت در فارس بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات ایجابی انجام شده در استان تاکید کرد و اذعان داشت: عقیده دارم کارهای ایجابی باید به دست گروه‌های مردمی قوی سپرده شود؛ سمن‌های با انگیزه و قوی شناسایی شود و چگونگی حمایت از آنان در قالب بسته‌های حمایتی بررسی شود و همچنین وظایف دستگاه‌های مختلف نسبت به ایشان نیز بررسی و مطرح شود.

وی درپایان سخنان خود خواستار برند سازی پوشاک تولیدی استان شد و تصریح کرد: کیفیت، قیمت، رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی و توجه بر سلیقه مخاطب را هدف گیری کنید و از بخش خصوصی با ارائه بسته‌های حمایتی پشتیبانی کنید تا برترین برندهای پوشاک اسلامی استان در سراسر کشور مطرح شود.

