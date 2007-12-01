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۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

تشکیل شورای بانوان شهرداری بجنورد

بجنورد - خبرگزاری مهر: نخستین جلسه شورای بانوان بجنورد در خانه فرهنگ آفرینش این شهر تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، شهردار بجنورد صبح امروز در این جلسه گفت: توسعه استان خراسان شمالی در گرو توسعه شهر بجنورد است.

اردشیر ریاحی با تاکید بر نقش برجسته زنان در تحولات فرهنگی و شهری ، افزود: اگر امروز همگان، مردم بجنورد را با فرهنگ و اصیل می دانند مرهون تلاشهای مادران است که نسلی با فرهنگ، شجاع و موفق تربیت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: این شهر با وجود چنین مردمانی استحقاق توسعه ایی بیش از این دارد، اما موانع متعدی بر سر راه وجود دارد.

وی درونگرایی شهروندان را از مهم ترین این موانع برشمرد و گفت: باید شهروندان بجنوردی را به مشارکت و برون گرایی تشویق کرد تا در رفع مشکلات با مسئولان همکاری کنند.

ریاحی با اشاره ارجعیت حقوق اجتماعی بر حقوق فردی، اظهار داشت: تحقق اهداف شهرداری بدون مشارکت مردم به خصوص زنان محقق نمی شود.

این شورا در راستای تحقق اهداف فرهنگی شهرداری و با حضور جمعی از بانوان فعال در زمینه های، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برگزار شد.

کد مطلب 596375

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