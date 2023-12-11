عبور از نقطه حساس حادثه/ سوختن ۴.۵ میلیون لیتر سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آخوندی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: با همراهی تمامی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، مدیریت آتش سوزی مینی پالایشگاه منطقه ویژه اقتصادی به موقع انجام و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

وی مدیریت حادثه آتش سوزی منطقه ویژه اقتصادی را مناسب توصیف کرد و گفت: باید از همه دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و همراه قدردانی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای مهار آتش ماشین آلات آتش نشانی فرودگاه بیرجند فراخوان شدند، افزود: همچنین شرکت پخش فرآرده های نفتی به صورت یک تیم تخصصی در حال بررسی شرایط هستند.

آخوندی با اشاره به نقش فعال و محوری همه دستگاه‌ها برای کمک به این حادثه گفت: هم افزایی خوبی بین همه دستگاه‌ها در پی این حادثه وجود دارد.

وی یادآور شد: همزمان با فعالیت‌های امدادی و عملیاتی برای مهار آتش، مباحث اطلاع رسانی و حلقه‌های امنیتی برای حفظ جان مردم و تخلیه محیط به صورت مستمر در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه روز گذشته ۲۲ مخزن مینی پالایشگاه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند دچار حریق شد، اضافه کرد: در پی این حادثه ۴/۵ میلیون لیتر مواد سوختی و هیدرو کربن این کارخانه در حال سوختن است.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر از نقطه حساس حادثه عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تهدیدی متوجه مردم نیست و امیدواریم شرایط پایدارتر شود.