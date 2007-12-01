به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، قصه های منتخبی از شخصیت طنز ملانصرالدین (از قصه های پندآموز و کلاسیک ایران) به زودی وارد بازار کتاب آمریکا می شود.

این کتاب قرار است از سوی یک ناشر آمریکایی و با مقدمه و ترجمه دکتر دی ای ویلکوس - استاد دانشگاه و کارشناس ادبیات عامیانه (فولکلوریک) - در 125 صفحه منتشر شود.

از ویژگیهای جالب این کتاب، داشتن تصاویری زیبا از شخصیت مشهور به ملانصرالدین مطابق با هر قصه و حکایت است.

چندی قبل مصطفی بال اوغلو شهردار «آک شهیر» از توابع استان قونیه ترکیه از یونسکو تقاضا کرد که سال ‪ ۲۰۰۸میلادی را به نام "سال ملانصرالدین" اعلام کند.

ملانصرالدین شخصیتی داستانی و بذله‌گو در فرهنگ‌های عامیانه ایرانی، افغانی، ترکیه‌ای، عربی، قفقازی، هندی، پاکستانی و بوسنی است که در یونان هم محبوبیت زیادی دارد و در بلغارستان و روسیه هم شناخته ‌شده است؛ به گونه ای که بر سر ایرانی و ترک و افغان و... بودن او نیز همواره مناقشه وجود داشته است.

درباره وی داستان‌های لطیفه‌ آمیز فراوانی نقل می‌شود و این موضوع که وی شخصی واقعی بوده یا افسانه‌ای، مشخص نیست. برخی منابع او را واقعی و هم روزگار با تیمور لنگ (فوت در ۸۰۷ ق) یا حاج بکتاش (فوت در ۷۳۸ ق) دانسته‌اند. نکته دیگر اینکه در نزدیک آق‌شهر از توابع قونیه محلی است که با قفلی بزرگ بسته شده و می‌گویند که قبر ملانصرالدین است. ضمن اینکه در مسکو نیز مجسمه ای از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو "مالادوژنایا" واقع در غرب مسکو نصب شده است.