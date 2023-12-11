کشف ۴۷ قبضه سلاح سرد از اراذل و اوباش در شهرستان اوز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین محمدی گفت: امنیت پایه و اساس همه فعالیت‌های اجتماعی در یک جامعه است و پلیس خدمتگزار همواره باید در جهت حاکمیت نظم و امنیت در جامعه گام بر دارد و در کار خود جدی و مقتدر ظاهر شود.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اوز با اقدامات فنی و تخصصی از فعالیت مجرمانه فردی اراذل و اوباش که اقدام به اخلال در نظم و امنیت می‌کرد مطلع شدند و سریعاً بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی مرجع قضائی مخفیگاه اراذل و اوباش ۳۲ ساله را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اوز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲ قبضه سلاح گرم و ۴۵ قبضه انواع سلاح‌های سرد و ۲۴ عدد فشنگ‌های مختلف کشف شد، گفت: اراذل و اوباش برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه در سوابق متهم نزاع و درگیری دسته جمعی منجر به جرح و ایجاد مزاحمت به چشم می‌خورد، گفت: ایجاد محیطی امن برای مردم یک تکلیف مهم و وظیفه ذاتی پلیس است و برخورد پلیس نسبت بر برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه جدی و مقتدرانه است.