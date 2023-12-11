نشست بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی کارخانه هیدروکربن بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی آتش سوزی کارخانه هیدروکربن در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند احمد وحیدی وزیر کشور از منطقه حادثه دیده بازدید کرد.

هم اکنون وزیر کشور به همراه استاندار خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی در نشست مدیریت بحران بدون حضور خبرنگاران (به جز خبرنگار صدا و سیما) در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه هستند.

خبرنگاران منتظر پایان جلسه هستند تا سوالات خود را از مسئولان مربوطه در خصوص نتایج جلسه بپرسند.

این در حالی است که خبرنگاران برای پوشش جلسه دعوت شده بودند ولی پشت درهای بسته ماندند.