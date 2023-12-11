تکمیل ۶ پروژه ملی ورزش مازندران نیازمند اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با مسؤولان هیأت‌های ورزشی شهرستان آمل، با تقدیر و تشکر از زحمات هیأت‌های ورزشی در شهرستان‌ها و با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر ورزشکاران آملی گفت: در زیرساخت ورزشی نیز نیازمند بهبود وضعیت هستیم چراکه سرانه ورزشی این شهرستان مطلوب نیست.

وی حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی را در توسعه ورزش هر منطقه تأثیرگذار دانست و بیان داشت: باید قدردان حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران در ورزش باشیم و از این عزیزان حمایت کنیم‌.

رجبی مازندران را قطب اول ورزش کشور خواند و اظهار کرد: در بازی‌های آسیایی و پارااسیایی ورزشکاران مازندرانی مدال‌های خوبی کسب کردند و حضور ورزشکارانی چون هادی ساروی، زارع، عطایی و … به مانند یک گنج است که باید قدرشان را بدانیم.

وی از ۴۳ پروژه ورزشی نیمه تمام در مازندران خبر داد و افزود: این پروژه‌ها ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارند و ۶ پروژه ملی، یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۴ تیم آمل در لیگ برتر رقابت می‌کند

ذات الله زارعی فرماندار ویژه آمل نیز در این نشست نیروی انسانی را یکی از مؤلفه‌های قدرت دانست و بیان داشت؛ ورزش ابزاری است که می‌تواند با ترویج روحیه مهربانی در جوامع دیگر موجب همبستگی و تبادل فرهنگی شود و لذا باید توجه ویژه به ورزش داشته باشیم.

زارعی گفت: چهار تیم در لیگ‌های برتر کشور داریم و آمل می‌تواند قطب ورزش استان باشد. اما زیرساخت‌های ورزشی پاسخگوی ورزشکاران ما نیست و اگر به این شهرستان توجه شود تأثیرات آن در کسب مدال‌های با ارزش مشهود خواهد بود.

وی انتقاد صحیح را موجب رشد و توسعه دانست و گفت: کم کاری‌هایی که در گذشته صورت گرفت به همت مسئولان و هیأت‌ها ورزشی قابل جبران است.