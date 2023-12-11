۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران:

تکمیل ۶ پروژه ملی ورزش مازندران نیازمند اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی است

آمل- مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به وجود شش پروژه ورزشی ملی نیمه کاره در استان، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن را هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با مسؤولان هیأت‌های ورزشی شهرستان آمل، با تقدیر و تشکر از زحمات هیأت‌های ورزشی در شهرستان‌ها و با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر ورزشکاران آملی گفت: در زیرساخت ورزشی نیز نیازمند بهبود وضعیت هستیم چراکه سرانه ورزشی این شهرستان مطلوب نیست.

وی حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی را در توسعه ورزش هر منطقه تأثیرگذار دانست و بیان داشت: باید قدردان حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران در ورزش باشیم و از این عزیزان حمایت کنیم‌.

رجبی مازندران را قطب اول ورزش کشور خواند و اظهار کرد: در بازی‌های آسیایی و پارااسیایی ورزشکاران مازندرانی مدال‌های خوبی کسب کردند و حضور ورزشکارانی چون هادی ساروی، زارع، عطایی و … به مانند یک گنج است که باید قدرشان را بدانیم.

وی از ۴۳ پروژه ورزشی نیمه تمام در مازندران خبر داد و افزود: این پروژه‌ها ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارند و ۶ پروژه ملی، یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۴ تیم آمل در لیگ برتر رقابت می‌کند

ذات الله زارعی فرماندار ویژه آمل نیز در این نشست نیروی انسانی را یکی از مؤلفه‌های قدرت دانست و بیان داشت؛ ورزش ابزاری است که می‌تواند با ترویج روحیه مهربانی در جوامع دیگر موجب همبستگی و تبادل فرهنگی شود و لذا باید توجه ویژه به ورزش داشته باشیم.

زارعی گفت: چهار تیم در لیگ‌های برتر کشور داریم و آمل می‌تواند قطب ورزش استان باشد. اما زیرساخت‌های ورزشی پاسخگوی ورزشکاران ما نیست و اگر به این شهرستان توجه شود تأثیرات آن در کسب مدال‌های با ارزش مشهود خواهد بود.

وی انتقاد صحیح را موجب رشد و توسعه دانست و گفت: کم کاری‌هایی که در گذشته صورت گرفت به همت مسئولان و هیأت‌ها ورزشی قابل جبران است.

