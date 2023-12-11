استان مرکزی رتبه سوم جمعیت سالمند کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودآبادی عصر دوشنبه در نشست شورای سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: بیش از ۲۱۹ هزار نفر در استان مرکزی بالای ۶۰ سال سن دارند.



وی افزود: سند ملی سالمندان به عنوان یک چهارچوب و هدایت سیاستگذاری‌ها برنامه‌ها و همینطور تضمین فرآیندهای آینده در امور سالمندان، چند هدف کلی را دنبال می‌کند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: طبق آمارهای موجود ۱۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۹ میلیون نفر جمعیت کشور را سالمندان تشکیل داده و استان مرکزی در زمینه جمعیت سالمندان در کشور رتبه سوم را دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مراکز ویزیت رایگان در منزل و مراقبت در منزل با هدف ارائه خدمات به سالمندان تخت‌گرا و ضایعه نخاعی و کسانی که دچار سکته مغزی شده‌اند، فعال است که این اکیپ تخصصی شامل پزشک، مددکار، پرستار و فیزیوتراپ به منزل سالمندان مراجعه و آنان را به طور رایگان درمان می‌کنند که در این راستا ۸۶ سالمند در منزل ویزیت و به ۵۰ سالمند، خدمات مراقبت ارائه می‌شود.



مدیرکل بهزیستی استان مرکزی برقراری حق پرستاری به تعداد ۳۶ مورد، پرداخت مستمری، ارائه دفترچه بیمه درمانی، بیمه تکمیل درمان، ارائه وسایل توانبخشی، ارائه خدمات توانبخشی و اعزام به مراکز نگهداری را از بارزترین خدمات به سالمندان عنوان کرد.

حسین آبادی در خصوص فعالیت بنیاد فرزانگان در اراک افزود: این مرکز با هدف توانمند سازی سالمندان و با ایجاد حلقه ارتباطی بین حوزه سالمندی و در راستای تحقق اهداف سالمندان در اراک مشغول به فعالیت است.

حسین آبادی گفت: در حال حاضر ۳ بنیاد فرزانگان در شهرستان اراک و دلیجان فعالیت دارند که طبق نظامنامه سالمندان سال جاری، راه اندازی ۶ بنیاد فرزانگان در شهرستان‌های اراک، تفرش، آشتیان، خمین، محلات و شازند الزامی است.