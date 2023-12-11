۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۷

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی:

استان مرکزی رتبه سوم جمعیت سالمند کشور را دارد

اراک - مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: ۱۰ درصد جمعیت کشور معادل ۹ میلیون نفر را سالمندان تشکیل می دهند که استان مرکزی از این حیث رتبه سوم را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودآبادی عصر دوشنبه در نشست شورای سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: بیش از ۲۱۹ هزار نفر در استان مرکزی بالای ۶۰ سال سن دارند.

وی افزود: سند ملی سالمندان به عنوان یک چهارچوب و هدایت سیاستگذاری‌ها برنامه‌ها و همینطور تضمین فرآیندهای آینده در امور سالمندان، چند هدف کلی را دنبال می‌کند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: طبق آمارهای موجود ۱۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۹ میلیون نفر جمعیت کشور را سالمندان تشکیل داده و استان مرکزی در زمینه جمعیت سالمندان در کشور رتبه سوم را دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مراکز ویزیت رایگان در منزل و مراقبت در منزل با هدف ارائه خدمات به سالمندان تخت‌گرا و ضایعه نخاعی و کسانی که دچار سکته مغزی شده‌اند، فعال است که این اکیپ تخصصی شامل پزشک، مددکار، پرستار و فیزیوتراپ به منزل سالمندان مراجعه و آنان را به طور رایگان درمان می‌کنند که در این راستا ۸۶ سالمند در منزل ویزیت و به ۵۰ سالمند، خدمات مراقبت ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی برقراری حق پرستاری به تعداد ۳۶ مورد، پرداخت مستمری، ارائه دفترچه بیمه درمانی، بیمه تکمیل درمان، ارائه وسایل توانبخشی، ارائه خدمات توانبخشی و اعزام به مراکز نگهداری را از بارزترین خدمات به سالمندان عنوان کرد.

حسین آبادی در خصوص فعالیت بنیاد فرزانگان در اراک افزود: این مرکز با هدف توانمند سازی سالمندان و با ایجاد حلقه ارتباطی بین حوزه سالمندی و در راستای تحقق اهداف سالمندان در اراک مشغول به فعالیت است.

حسین آبادی گفت: در حال حاضر ۳ بنیاد فرزانگان در شهرستان اراک و دلیجان فعالیت دارند که طبق نظامنامه سالمندان سال جاری، راه اندازی ۶ بنیاد فرزانگان در شهرستان‌های اراک، تفرش، آشتیان، خمین، محلات و شازند الزامی است.

    تازه‌ترین اخبار

