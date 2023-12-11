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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام:

مجوز برنامه بررسی باستان‌شناسی محدوده سد سیکان ایلام صادر شد

مجوز برنامه بررسی باستان‌شناسی محدوده سد سیکان ایلام صادر شد

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از صدور مجوز برنامه بررسی باستان‌شناسی محدوده سد سیکان واقع در شهرستان دره‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: مجوز برنامه پژوهشی بررسی و شناسایی باستان‌شناسی محدوده سد سیکان واقع در شهرستان دره‌شهر توسط پژوهشکده باستان‌شناسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: هدف از این برنامه پژوهشی بررسی و شناسایی، مستندسازی و و تکمیل مطالعه باستان‌شناسی محدوده سد سیکان به مدت بیش از یک‌ماه از تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ لغایت ۲۰ دی ۱۴۰۲ به سرپرستی خداکرم مظاهری و هیئت همراه انجام و در پایان این برنامه پژوهشی در خصوص آثار تاریخی محدوده سد سیکان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی تصمیم‌گیری می‌شود.

شریفی گفت: اعتبار مورد نیاز برای انجام برنامه بررسی باستان‌شناسی، از محل اعتبارات مطالعات میدانی در محدوده طرح‌های میدانی تأمین می‌شود.

کد مطلب 5964084

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