به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: مجوز برنامه پژوهشی بررسی و شناسایی باستان‌شناسی محدوده سد سیکان واقع در شهرستان دره‌شهر توسط پژوهشکده باستان‌شناسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: هدف از این برنامه پژوهشی بررسی و شناسایی، مستندسازی و و تکمیل مطالعه باستان‌شناسی محدوده سد سیکان به مدت بیش از یک‌ماه از تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ لغایت ۲۰ دی ۱۴۰۲ به سرپرستی خداکرم مظاهری و هیئت همراه انجام و در پایان این برنامه پژوهشی در خصوص آثار تاریخی محدوده سد سیکان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی تصمیم‌گیری می‌شود.

شریفی گفت: اعتبار مورد نیاز برای انجام برنامه بررسی باستان‌شناسی، از محل اعتبارات مطالعات میدانی در محدوده طرح‌های میدانی تأمین می‌شود.