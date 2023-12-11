عامل تیراندازی در مرند دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدیان روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد تیراندازی در حوزه استحفاظی شهرستان مرند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: فردی که با اسلحه شکاری موجب تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت و خسارت به خودرو شخصی یکی از شهروندان شده و از محل متواری شده بود، شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه به همراه یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه متهم علت و انگیزه خود را اختلاف شخصی با شاکی عنوان کرد، گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و پلیس شهرستان با مخلان نظم و امنیت به شدت برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از نگهداری و استفاده از هرگونه اسلحه غیرمجاز، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.