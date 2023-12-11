کمیته بین المللی صلیب سرخ رسالت اصلی خود را به خوبی ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در جلسه هم اندیشی با دانشجویان فعال عضو داوطلب هلال احمر ضمن تبریک هفته داوطلب و دانشجو با بیان اینکه، امیدوارم این نشستهای هم اندیشی منشأ تحول و تغییر در رفتار و باورها و الگوی خوبی برای جامعه هدف باشد، افزود: روز دانشجو باید روز مطالبه گری از مسؤولان مسؤولان باشد.
وی تاکید کرد: مسؤولان نیز باید پاسخگوی منطقی برای مطالبه گری را داشته و در معرض دید و مطالبات دانشجویان باشند چرا که آینده کشور در دست جوانان است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه وقایعهای رخ داده شده تأثیری بر زندگی اجتماعی دارد، افزود: بسیاری از مناسباتهای نامگذاری شده به دلیل رویدادهایی است که باید در گذر زمان مجدد تکرار و تحلیل شود که یکی از این رویدادها روز دانشجو به شمار میرود که به این موضوع پرداخته شود.
هاشمی، با بیان اینکه امروز شاهد نقص حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر هستیم، اظهار داشت: با توجه به اتفاقات اخیری که در غزه رخ داده است، شاید سوال باشد که چرا این جنگها و مناقشات به وجود بیاید و صلح پایدار باید در کجا مطرح شود.
وی ادامه داد: در جنگ غزه مشخص شد که جوامع بینالملی رسماً عرضه دفاع بحق مردم مظلوم غزه را ندارند که باید در جوامع بین بینالمللی نسبت به این موضوعات نشستهایی باشد تا آسیبهای موجود شناسایی شود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه آن چیزی که در صلیب سرخ جهانی رخ داد و همه جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ اعتقاد داشتند که جانانه دفاع کنند، بینالمللی گفتگفت: صلیب سرخ جهانی با دفاع از حقوق افراد آسیب دیده بنا شده است و نگاه صلیب سرخ جهانی در کمیته فدراسیون صلیب سرخ و کمیته صلیب سرخ است.
هاشمی با اشاره به اینکه در حوزه فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ جهانی در حوزه حوادث و سوانح نقصی وجود ندارد و کارکردهای قابل قبول را داشته است، افزود: ولی متأسفانه در حوزه کمیته بینالمللی صلیب سرخ که در مناقشات جنگی و نظامی وارد عمل میشوند، این تعادل در صلیب سرخ بهم خورده است و عدم تعادل را مناقشات نظامی رژیم جعلی اسرائیل به مردم مظلوم غزه شاهد هستیم.
وی متذکر شد: به صراحت نقص حقوق بشر در حمله ناحق به مردم مظلوم غزه را شاهد بودیم.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: همه ما به عنوان جمعیت هلال احمریها در سراسر کشور نشستها و تجمعاتی را داشته و نقص حقوق بشر را فریاد زدیم و تقاضا کردیم که کمیته صلیب سرخ رسالت اصلی را در این حوزه ایفا نکرده و بسیار ضعیف عمل کرده است.
هاشمی اظهار کرد: با توجه به پروتکلهای الحاقی کنوانسیون صلیب سرخ به هیچ وجه هیچ کشوری حق تعرض به افرادی که غیر مسلح هستند را ندارند ولی متأسفانه شاهد نقص آشکار این پروتکلها بودیم که جا دارد این دستورالعمل مجدد بررسی شود تا به یک نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه به عنوان جمعیت هلال احمریها این نقص حقوق بشر را محکوم میکنیم چراکه عضو تأثیر گذار این کنوانسیون هستیم، گفت: متأسفانه رژیم صهیونیستی بدون توجیه بیمارستانها و نیروهای امدادی را مورد هدف قرار میدهد در حالی که نباید هیچ تعرضی به نیروهای کمک رسان امدادی صورت بگیرد و باید این نقص حقوق بشر فریاد زده و در شبکههای مجازی اشاعه و خواستار پاسخ گویی نسبت به این نقض حقوق بشر هستیم.
هاشمی با بیان اینکه امروز در جامعهای که زندگی میکنیم حاصل رشادتها و جان فشانیهای جوانان میباشد که در مقطعی از زمان مورد هجمه و حمله دشمنان قرار گرفته است، افزود: متأسفانه اعتقادات و واقعیتهایی که در دل حقیقتی بوده به فراموشی سپرده میشود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه همه ما قرآن را به عنوان میراث پیامبر بوده و در همه جوامع قابل تحلیل است ایمان داریم، افزود: قرآن برای یک نسل نیست بلکه از زمان خلقت تا پایان خلقت برای بشریت و یک حقیقت و واقعیتی محسوب میشود که باید پذیرفته شود.
هاشمی با بیان اینکه در همه مسائل باید به آیات قرآن رجوع کنیم، اظهار داشت: امروزه باورها و رفتارهای ما مورد حمله قرار گرفته و دشمن با علم روان شناسی باورها را تغییر داده است.
وی با بیان اینکه امروز جنگ نرم افزاری و عقاید است، افزود: متأسفانه برخی از الگوهای موجود رفتارشان متناسب با قرآن و اعتقادات نیست اما الگوهای اصلی و واقعی ما قرآن و ائمه اطهار (ع) است که باید دانشجویان در این خصوص مطالعه داشته و بتواند پاسخ بسیاری از شبهات را بدهد.
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