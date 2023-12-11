گلستان میزبان شهدای گمنام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوای گلستان این استان همزمان با ایام فاطمیه از فردا سه شنبه میزبان دو شهید گمنام است.

بر اساس این اطلاعیه فردا سه شنبه بندرگز از ساعت ۱۲ ظهر در یادمان شهدای گمنام میزبان شهداء خواهد بود.

پیکر شهدای گمنام سپس به کردکوی منتقل می‌شود و مراسم استقبال از شهداء ساعت ۱۵ در مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.

همچنین فردا شب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان (پردیس خواهران و برادران) نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در مراسمی با شهدای گمنام وداع خواهند کرد.

برنامه حضور شهداء در گلستان در روز چهارشنبه ۲۲ آذر نیز به شرح زیر است. گرگان: مدارس دخترانه بعثت، واثقی و کوثر ساعت ۸ صبح.

مدرسه دخترانه شاهد ساعت ۹ صبح

مدرسه پسرانه مصطفی خمینی و معلم ساعت ۱۰ صبح

آق قلا: یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۵ عصر

انبارالوم: مصلی نماز جمعه همزمان با نماز مغرب و عشاء

روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ نیز عطر شهداء خان ببین، کلاله و آزادشهر را معطر خواهد کرد.

خان ببین: مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

کلاله: گلزار شهداء، مصلی نماز جمعه ساعت ۱۵ عصر

آزادشهر: مسجد جامع همزمان با نماز مغرب و عشاء

برنامه حضور شهداء در گلستان در روز جمعه ۲۴ آذر نیز به شرح زیر است.

مینودشت: مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

علی آبادکتول: مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

مراوه تپه: مسجد صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۶ عصر

روز شنبه ۲۵ آذر هم شهرهای گرگان و گنبد کاووس میزبان شهدای گمنام هستند و ابتدا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح مراسم حضور شهداء در امامزاده یحیی ابن زید (ع) برگزار می‌شود و حسینیه عاشقان ثاراله در گرگان هم همزمان با نماز مغرب و عشاء میزبان شهداء خواهد بود.

مراسم خاکسپاری هم روز یکشنبه ۲۶ آذر در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ساعت ۹ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله تا آستان مقدس امامزاده عبداله (ع) گرگان برگزار می‌شود.

قرار است یکی از شهدای گمنام در محوطه صداوسیمای مرکز گلستان و دیگری در محوطه دانشگاه جامع گلستان به خاک سپرده شوند.