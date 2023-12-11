به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان، اظهار داشت: روز چهارشنبه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه هلدینگ‌های مهم به استان سفر می‌کند، قرار است در این سفر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید به‌منظور جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی ارائه شود.

وی گفت: بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته است، بنابراین باید از همه تلاش خود برای جذب سرمایه‌گذار استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: در سفری که معاون وزیر تعاون به همراه هلدینگ‌های به یکی از استان‌ها داشته به میزان اعتبار مصوبات سفر قول سرمایه‌گذاری دادند.

شاهرخی، تأکید کرد: باید تلاش کنیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ارائه به این هلدینگ‌ها آماده کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن بهره ببریم.

وی به تشکیل قرارگاه ویژه اشتغال در استان‌های زاگرس نشین به‌عنوان یک فرصت بزرگ اشاره کرد و گفت: در قرارگاه ویژه اشتغال تمام پروژه‌های بالای ۸۰ درصد استان‌های زاگرس نشین به طور ویژه دیده می‌شوند، نکته دیگر اینکه تمام مصوبات قرارگاه اشتغال در شورای‌عالی اشتغال مصوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بالا است، اظهار کرد: بازدهی بالا، توجیه اقتصادی و اشتغال قابل‌توجه باعث شده تمایل سرمایه‌گذاری در این بخش بالا باشد، بنابراین با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان گام‌های خوبی برداشت.