تزریق ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار به حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی خاک، اظهار داشت: کشاورزی پیشران و راه توسعه استان است و با تحقق و تزریق هزار میلیارد تومان متمم سفر و ۶ و ۸ دهم همت بسیج سازندگی به بخش کشاورزی شاهد تحول اساسی در این بخش خواهیم بود.
وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، ریلگذاری و فرهنگسازی در استفاده درست از ادوات و تجهیزات کشاورزی و بالابردن دانش کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: استفاده از کود، بالابردن دانش کشاورزی، استفاده درست از ادوات و تجهیزات کشاورزی و… عامل افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی هستند.
شاهرخی، اظهار کرد: با ارتقای دانش فنی در بخش کشاورزی و انتقال دادهها و یافتهها، میتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم.
وی با اشاره بهضرورت ارائه مشوق از سوی دولت به بخش کشاورزی، عنوان کرد: در همه دنیا برای بخش کشاورزی یارانه در نظر گرفته میشود تا این بخش بتواند تولیدات خود را افزایش دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حفاظت از خاک گریزی زد و گفت: لازم است تا نهضت آموزش همگانی را در راستای حفاظت از خاک داشته باشیم.
شاهرخی، ادامه داد: میانگین فرسایش خاک در دنیا شش تن است، این در حالی است که میانگین فرسایش خاک در کشور ما ۲۰ تن است.
وی بیان کرد: سرمایهگذاری در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری، راهکار جلوگیری از فرسایش خاک است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در راستای جلوگیری از فرسایش خاک، در مصوبات سفر رئیسجمهوری و متمم سفر توجه ویژهای به حوزه آبخیزداری و آبخوانداری شده است.
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