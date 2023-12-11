هوشمندسازی بوموسی باید به رضایتمندی مردم بیانجامد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خاکی نهاد عصر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه هوشمندسازی بوموسی با بیان اینکه از طریق هوشمند سازی و توجه به ظرفیت های دریا مشکلات مردم این جزیره می تواند برطرف شود، تاکید کرد: با توجه به اقدامات مطالعاتی دوماه گذشته که انجام شده، سند نهایی هوشمندسازی طی یکماه آینده تدوین و پس از تایید و موافقت استاندار و وزارت کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح هزینه مالی بدنبال خواهد داشت، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز به صورت ویژه اقدام کند.

معاون استاندار درپیش گرفتن سیاست اجرای مدل های دریا محوری، توسعه پایدار و حل مسائل بوموسی را مهم دانست و تاکید کرد: شکل گیری مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت های محدود موجود به نحو احسن در اولویت قرار گیرد و در نهایت هوشمندسازی این شهر به بالا بردن میزان رضایتمندی مردم بیانجامد.

خاکی نهاد با بیان اینکه با عزم جدی، همدلی وانسجام مدیران تمام مشکلات مردم می تواند مرتفع شود، تصریح کرد: بوموسی شرایط خاص و ویژه ای دارد که قابل قیاس با سایر جزایر نیست و چالش های خود را دارد اما می توان سکویی تعریف کرد که قابل تعمیم به ۱۴ جزیره شود.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی لازم برای اجرای این طرح در ابعاد مختلف شکل بگیرد و با مدیریت منابع موضوع حمل و نقل، آذوقه و کالاهای مورد نیاز، اشتغال جوانان، بهداشت و درمان وهمه نیازها باید دراین سند پیش بینی شود.

رئیس کارگروه تاد استان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات در بخش ارتباطات این جزیره اشاره کرد و گفت: فیبرکشی ۳۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد و تاکنون حفاری و کانال کشی و داکت گذاری لازم در ۱۲ کیلومتر انجام شده است که پیش بینی شده تا ۱۵ دیماه به سرانجام برسد و طبق گفته متولیان پروژه اولین اتصال دهم دیماه در فرمانداری بوموسی انجام خواهد شد.

خاکی نهاد افزود: راه اندازی سایت جدید تلفن همراه نسل اول، دوم، سوم و چهارم در مرحله حفاری بوده و جانمایی سایت و تملک زمین نیز به سرانجام رسیده است.

در این جلسه مهندس حسینی واعظ مدیر کمیته شهرهوشمند سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورنیز به صورت وبیناری حضور داشت.