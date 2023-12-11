جام رسانه ای امید ویژه فعالان رسانه ای برگزار می شود

حجت رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رویداد تمامی فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی استان کردستان می‌توانند تا روز جمعه ۲۴ آذر در بخش‌ها و موضوعات درج شده در پوستر رویداد، تولید محتوا کنند.

وی افزود: لازم است شرکت کنندگان محتوای منتشر خود را شده را در سایت http://jromid.ir((جام رسانه‌ای امید )) ثبت کنند.

رشیدی تاکید کرد: آثار ارسالی حتماً باید عنوان پیشرفت کردستان در آن قید شود در غیر این صورت از دایره رقابت حذف می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه کردستان به جوایز این مسابقه اشاره کرد و بیان داشت: نفرات اول هر بخش ۳میلیون تومان، نفرات دوم هر بخش ۲میلیون تومان، نفرات سوم هر بخش ۱میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

رشیدی خاطر نشان کرد: همچنین نفرات اول هر بخش برای شرکت در رقابت سراسری به دبیرخانه کشوری معرفی خواهند شد

وی تاکید کرد: شرکت کنندگان آثار ارسالی خود را در آدرس http://jromid.ir ثبت کنند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۷۷۱۱۰۴۴ تماس حاصل کنند.