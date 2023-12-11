مرکز آموزش زبان دانشگاه لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فروهرمهر، مدیرگروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه لرستان در سخنانی، اظهار داشت: مرکز آموزش زبان دانشگاه لرستان بهمنظور ارتقای سطح زبانهای بینالمللی برای اولینبار در دانشگاه لرستان با همکاری گروه آموزشهای آزاد و گروه زبان انگلیسی دانشگاه لرستان طی مراسمی افتتاح شد.
وی افزود: هدف ارتقای کیفی زبان دانشجویان دانشگاه لرستان است و ما قصد داریم در آینده دامنه بینالمللی شدن دانشگاه لرستان را گستردهتر کنیم و ضرورت این موضوع برای ما خیلی مهم است.
مدیرگروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه لرستان، بیان داشت: فعلاً شروع کار مرکز با آموزش زبان انگلیسی برای اعضای هیئتعلمی بهصورت مجزا و هم برای دانشجویان خواهد بود؛ همینالان هم بخشی از زبانآموزان ما همیاران علمی ما از کارمندان دانشگاه لرستان هستند؛ برنامه داریم برای فرزندان اعضای هیئتعلمی و یاوران علمی هم کلاس برگزار کنیم و سایر زبانها مثل زبان عربی و زبان فرانسه هم در برنامههای آموزش زبان دانشگاه لرستان گنجانده شود.
نظر شما