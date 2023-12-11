۵۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد کبوترلانه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیگیری پروژه‌های آبی استان کرمانشاه از جمله تخصیص آب سامانه سردسیری و تکمیل سامانه گرمسیری بعد از ظهر دوشنبه در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، دکتر الماسوندی معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و فرهادی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد، طرح‌های آبی مهم استان از تخصیص آب سامانه سردسیری و تکمیل سامانه گرمسیری تا سد کبوترلانه کنگاور مطرح و دنبال شد.

در این جلسه نجفی وضعیت پروژه‌های آبی استان را بیان و بر اتمام پروژه‌های اولویت دار و تخصیص به موقع اعتبار برای آبگیری سد کبوترلانه و رفع مسائل و مشکلات سایر پروژه‌ها تاکید کرد.

پیگیری تخصیص آب سامانه سردسیری و تکمیل مطالعات و اتمام پروژه‌های سامانه گرمسیری دیگر دستور کار این جلسه بود.

در این جلسه مقرر شد که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد کبوترلانه تخصیص یابد.