به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد در سخنانی، اظهار داشت: چهارمین یادواره سالگرد شهادت سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» از سری برنامههای «راه سلیمانی» با عنوان «مظلوم مقتدر» در استان برگزار میشود.
وی افزود: این یادواره موضوعات فلسطین، مقاومت و مکتب حاجقاسم در دو حوزه فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: علاقهمندان میتوانند آثارشان را در رشتههای عکاسی، گرافیک، نقاشی، نماهنگ، خوشنویسی، سرود، تئاتر، شعر، داستان کوتاه، دلنوشته و قصهگویی تا ۱۵ دی به آیدی @rahe_soleymani در پیامرسانهای ایتا و بله ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ارتباط باشند.
روانشاد، یادآور شد: آثار ارسالی مرتبط با موضوعات نماز، عفاف و حجاب، امربهمعروف و نهیازمنکر بهصورت ویژه موردتوجه دبیرخانه قرار خواهند گرفت.
وی گفت: در راستای انسجام فعالیتهای فرهنگی و هنری مکتب حاجقاسم و محور مقاومت روز گذشته با حضور نهادهای فرهنگی و همزمان دبیرخانه دائمی «راه سلیمانی» در لرستان تشکیل شد.
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