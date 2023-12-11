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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

مدیرکل ارشاد لرستان:

یادواره «مظلوم مقتدر» در لرستان برگزار می‌شود

یادواره «مظلوم مقتدر» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری یادواره سالگرد شهادت سردار حاج «قاسم سلیمانی» با عنوان «مظلوم مقتدر» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد در سخنانی، اظهار داشت: چهارمین یادواره سالگرد شهادت سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» از سری برنامه‌های «راه سلیمانی» با عنوان «مظلوم مقتدر» در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این یادواره موضوعات فلسطین، مقاومت و مکتب حاج‌قاسم در دو حوزه فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثارشان را در رشته‌های عکاسی، گرافیک، نقاشی، نماهنگ، خوشنویسی، سرود، تئاتر، شعر، داستان کوتاه، دل‌نوشته و قصه‌گویی تا ۱۵ دی به آی‌دی @rahe_soleymani در پیام‌رسان‌های ایتا و بله ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ارتباط باشند.

روانشاد، یادآور شد: آثار ارسالی مرتبط با موضوعات نماز، عفاف و حجاب، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌صورت ویژه موردتوجه دبیرخانه قرار خواهند گرفت.

وی گفت: در راستای انسجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری مکتب حاج‌قاسم و محور مقاومت روز گذشته با حضور نهادهای فرهنگی و هم‌زمان دبیرخانه دائمی «راه سلیمانی» در لرستان تشکیل شد.

کد مطلب 5964211

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