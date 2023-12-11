به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد در سخنانی، اظهار داشت: چهارمین یادواره سالگرد شهادت سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» از سری برنامه‌های «راه سلیمانی» با عنوان «مظلوم مقتدر» در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این یادواره موضوعات فلسطین، مقاومت و مکتب حاج‌قاسم در دو حوزه فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثارشان را در رشته‌های عکاسی، گرافیک، نقاشی، نماهنگ، خوشنویسی، سرود، تئاتر، شعر، داستان کوتاه، دل‌نوشته و قصه‌گویی تا ۱۵ دی به آی‌دی @rahe_soleymani در پیام‌رسان‌های ایتا و بله ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ارتباط باشند.

روانشاد، یادآور شد: آثار ارسالی مرتبط با موضوعات نماز، عفاف و حجاب، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌صورت ویژه موردتوجه دبیرخانه قرار خواهند گرفت.

وی گفت: در راستای انسجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری مکتب حاج‌قاسم و محور مقاومت روز گذشته با حضور نهادهای فرهنگی و هم‌زمان دبیرخانه دائمی «راه سلیمانی» در لرستان تشکیل شد.