برنامه سنجش سلامت نوآموزان مراکز پیش دبستانی در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی‌جلال دوشنبه شب در نشست ستاد هماهنگی افتتاحیه برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان مراکز پیش‌دبستانی استان کردستان اظهار داشت: پوشش ۱۰۰ درصدی سنجش نوآموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ نشان از مدیریت مطلوب و پیش‌بینی‌های درست در این زمینه است.

وی افزود: زحمات و تلاش‌های اداره آموزش و پرورش استثنایی و همکاری دیگر نهادها سبب این اتفاق مثبت شد و از بین‌رفتن ترس و واهمه اولیا، از جمله عوامل تسریع در امر سنجش سلامت نوآموزان بود.

ناظمی‌جلال با قدردانی از همکاری بهزیستی و علوم پزشکی استان در این خصوص، مشارکت همگانی در امر سنجش را لازم و ضروری دانست و گفت: حس مسئولیت در تحصیل مطلوب نوآموزان و جلوگیری از بروز نارسایی‌های احتمالی، سبب کاهش هزینه‌ها و پیشرفت مورد انتظار در آموزش خواهد شد.

وی تاکید کرد: تخصصی‌تر شدن نیروی انسانی و همچنین الکترونیکی شدن فرایند نوبت‌گیری و سنجش در رویکرد جدید سنجش نوآموزان را عامل تسهیل در ارائه خدمات به مردم دانست و بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر خانواده نوآموزان نیز تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان سخنان خود به دو موضوع اطلاع‌رسانی به اولیا کودکان و نیز تجهیز مراکز جامع سنجش استان نیز پرداخت و با اشاره به لزوم پیگیری این موضوع به ترتیب از طریق صداوسیما و رسانه‌های محلی و همچنین اداره‌کل نوسازی مدارس استان، خاطرنشان کرد: پوشش مشمولین جدید سنجش نیازمند لوازم، تجهیزات، ابتکار و پیگیری مداوم است.