به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله رستملو در این زمینه افزود: امامزاده سید بهلول، بقعه شیخ نوایی و تاج الدین خوی، امامزاده غریب حسن، امامزادگان محمد و ابراهیم و بقعه سراج الدین در ارومیه، امامزاده سیدمحمد، اسحاق و برگشاد سلماس و همچنین تکیه حضرت ابوالفضل چایپاره و بقعه تاج الدین علی و تکیه حضرت عباس میاندوآب از جمله امامزادگان وبقاع متبرکه ای هستند که میزبان سوگواره یاس نبوی شدند.

وی اضافه کرد: عزاداری، مداحی و سخنرانی از جمله برنامه‌های سوگواره یاس نبوی در امامزادگان و بقاع متبرکه در سطح استان است.

حجت الاسلام رستملو اظهار کرد: همچنین در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برنامه‌هایی نظیر اطعام نیازمندان در امامزادگان و تکایا از جمله تکیه حضرت عباس (ع) میاندوآب و تکیه حضرت ابوالفضل (ع) چایپاره برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با بیان اینکه در راستای برگزاری این سوگواره، ۶ مبلّغ از قم و چهار مبلّغ بومی در عزاداری‌ها حضور یافته و سخنرانی می‌کنند، ادامه داد: همچنین برنامه ریزی شده که مبلّغان اعزامی از قم در مدارس نیز سخنرانی کرده و نماز جماعت نیز اقامه کنند.

سوگواره یاس نبوی همه ساله در آذربایجان غربی برگزار می‌شود و مورد استقبال شهروندان به ویژه بانوان نیز قرار می‌گیرد.