آثار سالور در باغ موزه هنر ایرانی

این هنرمند تجسمی درباره نمایشگاه خود به خبرنگار مهر گفت: "در این نمایشگاه 14 تابلو نقاشی روی بوم را به نمایش گذاشته‌ام و این آثار را تجربه‌ای تازه در کارهایم می‌دانم. پیش از این آثارم را با گل، سرامیک و خمیر کاغذ می‌ساختم، ولی این بار با استفاده از مواد مختلف روی بوم کار کرده‌ام.

سالور ادامه داد: "دو مجسمه برنزی نیز از کارهای گذشته ارائه کرده‌ام که یکی از آنها مجسمه "زمان" از مجموعه سمفونی پرواز و دیگری به نام "رقص شیطان و فرشته" است. آثار دیگری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌ام سرامیک چیدمان شقایق‌ها از مجموعه دره لار است که سال گذشته آن را به دوسالانه سفال و سرامیک فرستاده بودم."

علاقمندان برای بازدید از آثار سالور می‌توانند به نشانی خیابان مقصودبیک، خیابان شهید دربندی، چهارراه حسابی، باغ موزه هنر ایرانی مراجعه کنند. سالور متولد 1333 است و هنر سرامیک و سفال را در انگلیس و فرانسه آموخت. او سال 1365 به ایران آمده و دبیر هشتمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران نیز بوده است.