خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : «معرفت جاودان» مجموعه مقالات دکتر سیدحسین نصر است که به زبان فارسی و از سال 32 به بعد در ایران و آمریکا نوشته شده است. این مجموعه مقالات در دو مجلد بالغ بر ششصد صفحه و یک مجلد نیز به زندگینامه خودنوشت دکتر نصر که توسط سیدرضا ملیح ترجمه شده اختصاص دارد.

دکتر سیدحسن حسینی، استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی‌شریف با جمع این مقالات و تدوین آنها با زیرمجموعه‌های متعدد برای بسیاری از علاقمندان و محققان مباحث اسلامی، شیعی، ادیان و دیگر حوزه‌های فرهنگ، بستری سهلی را برای این افراد فراهم کرده است. وی که آشنایی نسبتا کاملی با آثار و افکار این دانشمندان گرانقدر دارد وی را از متفکران بزرگی می‌داند که در طرح و گسترش جهان‌بینی قدسی و سنتی تلاشهای فراوان و موثری مبذول داشته است .

جلد اول و دوم این کتاب مشتمل بر 94 مقاله است که در ذیل 12 فصل آمده است. جلد اول در شش فصل مطالعات اسلامی و ادیان تطبیقی؛ تصوف، عرفان و هنر سنتی؛ فلسفه اسلامی و مباحث فلسفی؛ مباحث علمی و تاریخ علوم؛ بزرگان تفکر اسلامی و ایران و فرهنگ آن و جلد دوم نیز در 6 فصل دانشمندان معاصر، سنت، تجدد و بحران دنیای معاصر؛ فلسفه، تصوف و هنر؛ مباحث علمی و تاریخ علوم؛ مقدمه بر کتب گوناگون و ترجمه از انگلیسی و فرانسوی تدوین شده است.

جلد سوم این مجموعه از دو بخش اصلی، یعنی زندگینامه فکری خودنوشت و فهرست تفصیلی و کامل آثار و یک ضمیمه مشتمل بر تصاویری چند از ایشان تشکیل شده است. زندگینامه نصر به تقاضا و سفارش «کتابخانه فیلسوفان زنده» که یک جلد از آن به بررسی و تحلیل و نقد افکار و نظریات دکتر نصر اختصاص دارد نوشته شده است.

این زندگینامه تنها اثری است که سید حسین نصر به قلم خود درباره زندگی و سیر تحولات فکری خود نوشته است. جدا از اهمیت زندگی پرفراز و نشیب نصر که در این زندگینامه بدان اشاره شده است، برای خوانندگان و علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایرانی بسیار قابل توجه است که از این طریق با سیر فکری یک فیلسوف شرقی آشنا شوند. قسمت دوم این کتاب نیز به فهرست آثار نصر اختصاص یافته است.

آنچه در این کتاب آمده کاملترین مجموعه‌ای است که در این خصوص وجود دارد. بخش عمده آن از ضمیمه کتاب کتابخانه فیلسوفان معاصر استخراج شده و بخش دیگر تا سال 2006 ادامه یافته توسط نصر در اختیار ویراستار قرار گرفته است.