سوغات ایران در نمایشگاه استانبول معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، سومین دوره نمایشگاه سوغات و هدایای گردشگری ترکیه از ۲۳ آذر ماه به مدت چهار روز و با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت از کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران، یونان، ترکیه، بلاروس، سوریه و اسپانیا در مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر استانبول برگزار خواهد شد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، مأموریت دارد به عنوان نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیریت و اجرای پاویون ایران را به انجام رسانده و زمینه مناسب برای حضور فعالان حوزه صنایع دستی، صنعتگران و تولیدکنندگان هنرهای سنتی و سوغات کشورمان را فراهم کند.
پاویون جمهوری اسلامی ایران با حدود ۸۰ مترمربع مساحت در سالن شماره ۶ مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر استانبول قرار دارد.
در این دوره از نمایشگاه، رشتههای چرم دوزی، چوب، سفالگری، فرش و گلیم، زیورآلات سنتی، کیفهای دست بافت، نمدمالی، و سنگهای قیمتی از سوی شرکت کنندگان استانهای مرکزی، تهران، فارس، اصفهان، همدان، کرمان، یزد و خوزستان معرفی و عرضه خواهد شد.
این نمایشگاه فرصتی برای به نمایش گذاشتن طرحها و محصولات جدید، دسترسی به فروشگاهها و مغازههای مناطق توریستی، آشنایی و ملاقات با عمده فروشان مهم از سراسر جهان، افزایش آگاهی از دستاوردهای جدید و فعالیتهای موفق سایر شرکتها را در اختیار شرکت کنندگان قرار میدهد.
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