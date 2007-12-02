بررسی آئین نامه شورای صنفی دانشجویان در وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه گذشته هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی که به ریاست دکتر ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم تشکیل ‌شده است، مقرر شده تا آئین نامه بازنگری شده شوراهای صنفی توسط این هیئت مورد بررسی قرار گیرد.

حسن مسلمی نائینی دبیر هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی از حضور دکتر غلامرضا خواجه سروی مدبرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در جلسه آتی این هیئت خبر داد.

سید غلامرضا خواجه سروی پیش از این به مهر خبر داد که تصویب ضوابط ناظر بر فعالیت های شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی هنری و انجمن های علمی دانشجویی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و گفت : تصویب ضوابط ناظر در شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جهت مفید است که این تشکلهای دانشجویی با تغییر دولت ها دستخوش تغییرات بنیادی نمی شوند.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : به محض اینکه ضوابط ناظر این مجموعه های دانشجویی تصویب شوند دستورالعمل اجرایی شان نیز بر اساس آنها تغییر خواهد کرد.

به گزارش مهر، شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی هنری و انجمن های علمی دانشجویی تا کنون با دستورالعملی فعالیت کرده‌اند که به امضای وزیر علوم وقت به دانشگاهها ابلاغ شده بود. به عبارت دیگر تاسیس این تشکل های دانشجویی با یک دستورالعمل داخلی که در وزارت علوم تهیه شده بود، آغاز شد و بنا بود در آینده برای آنها تصمیم گیری شود.

دکتر خواجه سروی که برای بررسی آئین نامه بازنگری شده شوراهای صنفی دانشجویان در جلسه آتی هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی حاضر می شود، در خصوص تجدید نظر وزارت علوم در آئین نامه ها به مهر گفت : تاکید وزارت علوم در تجدید نظری که بر آئین نامه شوراهای صنفی صورت داده، اینگونه بود که شوراهای صنفی در زمینه حوزه ای که مربوط به آنها است به فعالیت بپردازند و واقعا کار صنفی کنند

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم محوریت اصلاح آئین نامه شوراهای صنفی را اینطور توصیف کرد : نگاه اینطور بوده که از یک سو حوزه فعالیت صنفی دانشجویان وسعت پیدا کند و از دیگر سو نیز تلاش شده است در بند بند آئین نامه کار به حوزه صنفی محدود شود.