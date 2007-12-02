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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

تمام رشته های دانشگاه پیام نور زنجان دارای نشریه علمی می شوند

تمام رشته های دانشگاه پیام نور زنجان دارای نشریه علمی می شوند

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان گفت: تمام رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور زنجان دارای نشریه علمی می شوند.

دکتر کمال میانداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور زنجان سال گذشته دارای 12 رشته تحصیلی بود که امسال به 31 رشته افزایش پیدا کرد و دانشگاه قصد دارد برای تمام رشته های جدید و قدیمی دانشگاه نشریه علمی تعریف کند.

وی تعریف نشریه علمی برای رشته های دانشگاه پیام نور را افزایش کیفیت علمی دانشگاه دانست و گفت: همچنین در راستای افزایش کیفیت برنامه های دانشگاه در زمینه های همایش های علمی و اردوهای علمی افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان افزود: همچنین امسال احداث سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه پیام نور زنجان در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و با بودجه ای معادل 600 میلیون تومان آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر سالن ورزش مذکور، احداث مجموعه آموزشی خدابنده و ابهر نیز آغاز خواهد شد.

میانداری اساسی ترین مشکل دانشگاه پیام نور زنجان را در حال حاضر کمبود فضای آموزشی عنوان کرد وافزود: برای رفع مشکل فضای آموزشی سه واحد در حال ساخت است که با احداث آن مشکل فضای آموزشی دانشگاه پیام نور زنجان رفع خواهد شد.

کد مطلب 596454

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