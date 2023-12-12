به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد تقدیری، پیش از ظهر سه شنبه در اجلاسیه استانی مدیران تشکل‌های فعال تعلیم و تربیت که با حضور جوانان و نوجوانان در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حرکتی درست و مثبت است که در مسیر خداوند باشد و وقتی شما جوانان و نوجوانان با خدا معامله کنید تمام مسیر شما به پیروزی ختم خواهد شد.

وی افزود: وقتی که با خداوند معامله بکنیم حتی در امر ازدواج و یا شغل این یک پیروزی محسوب می‌شود حتی اگر در این مسیر با مشکلاتی مواجه شویم.

انجام فعالیت‌های دینی و فرهنگی توسط جوانان و نوجوانان آنها را در مسیر خداوند قرار می‌دهد

حجت‌الاسلام تقدیری گفت: زمانی که جوانان و نوجوانان فعالیت‌های دینی و فرهنگی و جهادی انجام می‌دهند و در مسیر خداوند قرار دارند در آینده فردی مانند دختر حاج قاسم و یا افراد دغدغه مند جهادی و… می‌شوند و حضور در این مسیر یک برکت و پیروزی است.

وی اعلام کرد: ما در مسیر حرکت و عزم قرار داریم و این بودن در این مسیر مهم است که باعث می‌شود امروز شما نوجوانان در این قرارگاه بهشتیان حضور داشته باشید و با عزم خود می‌توانید در مسیر اعتلای ایران اسلامی حرکت کنید.

رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: ما سعی داریم در بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی عرصه‌ها را برای نوجوانان باز کنیم و دسترسی آن‌ها را به این عرصه‌ها آسان‌تر سازیم.

وی بر لزوم انجام کار فرهنگی تاکید کرد و بیان داشت: حرکت جوانان و نوجوانان باید با برکت انجام شود که باید با راهکار فرهنگی همراه باشد.

رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: امروز ما در جنگ روایت‌ها قرار داریم دشمنان با ایجاد جنگ روایت‌ها سعی دارند جوانان و نوجوانان را منحرف کنند و ذهن این افراد را از مسیر درست خود دور کنند.

بانوان با روایتگری انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند

حجت‌الاسلام تقدیری ابراز داشت: انقلاب اسلامی با برکت حضور زنان بود که شکل گرفت و این بانوان با روایت‌های خود توانسته‌اند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

وی تصریح کرد: در استان کردستان زنان غیور بسیاری داریم که به شهادت رسیدند و از کیان اسلامی دفاع کردند و روایت گران بسیار خوبی بودند.

وی به مسئله جنگ اسرائیل و فلسطین نیز اشاره کرد و اظهار داشت: جنگ امروز جنگ بین انسانیت است در جریان جنگ اسرائیل هیچ انسانیتی وجود ندارد و این یک جنگ حق در برابر باطل است.

حجت الاسلام تقدیری خاطر نشان کرد: شما جوانان و نوجوانان باید بدانید روایت گر چه چیزی باشید روایت یک خبر و یک مطلب نیست و این مسیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.