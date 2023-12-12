کشف یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم مواد افیونی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان، در تشریح جزئیات این خبر، گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از حمل دو محموله سنگین مواد مخدر توسط اعضای باند سازمان یافته که قصد انتقال مواد مخدر از شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر به مرکز کشور را داشتند، به دست آوردند.

وی در ادامه افزود: تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس با کنترل تحرکات، سرانجام اعضای این باندها را که با پنج دستگاه خودرو سواری در حال جابه جایی محموله‌های مواد مخدر در محورهای فرعی شهرستان‌های موصوف بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مأمورین پلیس پس از رصد و تعقیب و مراقبت خودروهای حامل مواد مخدر، دستور ایست را صادر که خودروها بدون توجه به ایست پلیس قصد متواری شدن را داشته که مأمورین پلیس با اقدامات پلیسی و به موقع خودروها را متوقف می‌کنند.

جلیلیان با اشاره به توقیف پنج دستگاه خودرو و دستگیری هشت نفر قاچاقچی مواد مخدر در این عملیات‌ها، خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از خودروهای توقیفی، یک تن حشیش و ۷۰۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.