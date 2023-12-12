۳۳ گروه راهداری مازندران در طرح زمستانی آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آماده باش ۳۳ اکیپ راهداری برای اجرای طرح راهداری زمستانی در سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر گردنه‌های برف گیر مازندران خبر داد و گفت: در طول راه‌های مازندران ۲۳ راهدارخانه فعالیت دارند که ۳۵۰ نفر از راهداران سخت کوش در قالب ۳۳ اکیپ راهداری زمستانی و با ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات راهداری به انجام فعالیت‌های راهداری زمستانی مشغول هستند.

وی با بیان اینکه ۱۳ گردنه برف گیر به طول ۷۰۰ کیلومتر در استان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه در زمان بحران و شرایط بد جوی اولویت کاری راهداران محورهای شریانی و اصلی بوده، از این رو از هموطنان عزیز خواهشمندیم با توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های مکرر رسانه‌های حقیقی و مجازی از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی به جد پرهیز کنند.



محمد نژاد ضمن اعلام این خبر که موجودی انبار شن و نمک نیز کنترل شده است، گفت: در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ تن نمک آسیابی و دو هزار و ۵۰۰ تن ماسه خریداری شده و در حال حاضر میزان مصالح موجود دپو شده است.

۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در مازندران وجود دارد.