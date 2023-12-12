ارائه ۲۹ خدمت در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «غلامرضا هادربادی» با بیان این که ارائه خدمات این سازمان در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام میشود، افزود: در راستای تکلیف قانونی ارائه خدمات سازمان در بستر دولت هوشمند، این سازمان با ایجاد بستر لازم، ۲۹ خدمت خود که دارای شناسنامه خدمت از سوی سازمان امور استخدامی هستند را در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین پنجره خدمات واحد وزارت جهاد کشاورزی ارائه میدهد.
وی ادامهداد: این ۲۹ خدمت شامل تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، خرید و فروش محصولات کشاورزی، صدور مجوز تشکیل شرکتها و اتحادیههای کشت و صنعت، سهامی زراعی، تولید روستایی، زنان، خبرگان کشاورزی، آموزش اعضا، برگزاری مجامع و غیره است که از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره خدمات واحد وزارت جهاد کشاورزی، پنجره خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین از طریق سامانههای ساتراپ و نپ ارائه میشوند.
هادربادی تصریحکرد: برای دسترسی به خدمات الکترونیک سازمان مرکزی تعاون روستایی، متقاضیان میتوانند به سایت سازمان قسمت پنجره خدمات الکترونیک و یا آدرس اینترنتی https://khedmat.corc.ir مراجعه کنند.
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