آمادگی جمعیت هلال احمر برای راه اندازی ۲ بیمارستان در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند عصر امروز سه شنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی داوطلب در استان ایلام، اظهار داشت: مردم ایلام در دوران جنگ دفاع مقدس بهترین مرزداران کشور بوده‌اند و در این مسیر شهدای بسیاری را تقدیم نظام و انقلاب کردند.

وی افزود: بعد از دفاع مقدس دومین مدال افتخاری که نصیب مردم این استان شده است خادمی ابا عبداالله الحسین (ع) است که با خدمت رسانی به زائران در ایام اربعین و طول سال به این مهم دست یافته‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به نگاه ویژه این جمعیت به ایلام گفت: به واسطه کم برخورداری، کارهای بسیاری مهمی در این استان در حال انجام و تداوم دارد.

کولیوند ادامه داد: خدمات داوطلبی توسط جمعیت هلال احمر در حال انجام است و تا کنون بیش از ۱۰ هزار تن اقلام کمک‌های مردمی جمع آوری و به غزه ارسال شده است.

وی افزود: مکاتبه‌های لازم برای استقرار دو بیمارستان ۱۱۰ و ۵۸ تخت خوابی در غزه انجام شده ولی تاکنون با این درخواست موافقت نشده است. بسیاری از پزشکان و داوطلبان درخواست اعزام به این منطقه را دارند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: در حال حاضر بالاترین جنایت طول تاریخ بشریت در غزه در حال رخ دادن است و این مهم نقض آشکار حقوق بشر است.

وی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر با تمام توان هر جا که نیازمندی باشد به آنها کمک می‌کند و در این راستا تمامی امکانات را به کار خواهد گرفت.