مهمترین راه مقابله با توطئه دشمنان بصیرت و آگاهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامی نژاد عصر سه شنبه در مراسم تشییع شهدای گمنام در لیکک افزود: رسالت تمامی اقشار مردم به خصوص جوانان، شناخت تفکر، منش و منزلت شهدا است تا ادامه دهنده راه پرفیض الهی باشند.

وی بیان داشت: دشمنان و استکبار جهانی هویت دینی و فرهنگی جوانان ما را نشانه گرفته‌اند.

غلامی نژاد تصریح کرد: رمز موفقیت در مقابل جنگ نرم دشمنان، ولایت پذیری، بصیرت و روحیه ایثار و مقاومت است و باید آگاه‌تر از گذشته در صحنه باشیم.

وی افزود: مردم بهمئی پای انقلاب و راه شهدا تا پای جان ایستاده‌اند و مردم شور و شعوری کم نظیر برای ادامه راه شهدا، دارند.