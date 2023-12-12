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۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی:

مهمترین راه مقابله با توطئه دشمنان بصیرت و آگاهی مردم است

مهمترین راه مقابله با توطئه دشمنان بصیرت و آگاهی مردم است

دهدشت- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی گفت: مهمترین راه مقابله با توطئه دشمنان بصیرت و آگاهی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامی نژاد عصر سه شنبه در مراسم تشییع شهدای گمنام در لیکک افزود: رسالت تمامی اقشار مردم به خصوص جوانان، شناخت تفکر، منش و منزلت شهدا است تا ادامه دهنده راه پرفیض الهی باشند.

وی بیان داشت: دشمنان و استکبار جهانی هویت دینی و فرهنگی جوانان ما را نشانه گرفته‌اند.

غلامی نژاد تصریح کرد: رمز موفقیت در مقابل جنگ نرم دشمنان، ولایت پذیری، بصیرت و روحیه ایثار و مقاومت است و باید آگاه‌تر از گذشته در صحنه باشیم.

وی افزود: مردم بهمئی پای انقلاب و راه شهدا تا پای جان ایستاده‌اند و مردم شور و شعوری کم نظیر برای ادامه راه شهدا، دارند.

کد مطلب 5965132

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