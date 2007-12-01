جیرفت و کهنوج از لحاظ بیمه کشاورزی مقام دوم کشور را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور ظهر امروز در همایش سیاست های اجرایی بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان جیرفت در جهاد کشاورزی منطقه جیرفت گفت: سال گذشته متوسط بیمه محصولات کشاورزی این منطقه 120 میلیارد تومان بوده است که 79 درصد محصولات کشت شده منطقه زیر پوشش بیمه قرار داشته است و 87 درصد آنان مشمول دریافت بیمه شده اند.

ابوالفضل جوادیان تصریح کرد: در سال جاری به صورت آزمایشی هزار هکتار از محصول گوجه فرنگی کشت شده در هوای آزاد برای نخستین بار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

جوادیان گفت: تفکیک واحدهای تولیدی، مدیریت تولید و شناسنامه دار کردن باغها و تولیذد پایدار در بهبود شرایط پرداخت خسارت بیمه موثر است.

رئیس جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج در ادامه گفت: به علت پرداخت نشدن به موقع خسارات محصولات کشاورزی و پایین بودن خسارات و ناهماهنگی میزان خسارات با هزینه های تولید محصولات منطقه کاهش یافته است.

مسعود شکیبا گفت: تولید خرما، گردو و سیب زمینی در این منطقه با کاهش جدی مواجه است.