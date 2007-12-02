موسیقی نواحی در جشنواره سال به سال کمرنگ تر می شود

ایرج نعیمایی کارشناس موسیقی درخصوص چگونگی دسته بندی انواع موسیقی در جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر گفت : جشنواره موسیقی فجر به برکت پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و از آنجا که همه مردم ایران در این پیروزی سهیم بودند همه هنرمندان موسیقی نواحی هم حق حضور در این جشنواره را دارند .

وی افزود : موسیقی نواحی نقش بسزایی در معرفی و شناساندن هویت فرهنگی ، آداب و سنن و اعتقاد مردم در مناطق مختلف ایران دارد از همین رو در جشنواره موسیقی فجر باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

عضو فرهنگستان هنر در ادامه خاطر نشان کرد : بیش از دو دهه از عمر جشنواره موسیقی فجر می گذرد و در طی این دو دهه توقع مردم از این رویداد مهم فرهنگی بالا رفته است و انتظار می رود که دست اندرکاران اجرایی این جشنواره به منظور ارتقاء سطح فرهنگ موسیقایی مناطق مختلف توجه ویژه ای به این حوزه موسیقی داشته باشند از همین رو درنظر گرفتن جایگاه مستقل برای موسیقی نواحی از ضروریات بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر است.

نعیمایی درانتقاد به ادغام بخش های مختلف موسیقی ایران تحت عنوان موسیقی سنتی و تلفیقی گفت : هریک از انواع موسیقی تعریف مجزا و مستقل از یکدیگر دارند به این معنا که موسیقی تلفیقی ترکیبی از سازهای موسیقی ایرانی و سازهای موسیقی غیر ایرانی است از همین رو جشنواره موسیقی سنتی هم تعریف خاص خود را دارد و هریک از آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند به همین ترتیب انتظار می رود که موسیقی نواحی هم به دلیل داشتن ویژگی های خاص خود در نوع سازبندی و گویش هایی که در لحن و بیان دارند دربخش مجزا بررسی شود.